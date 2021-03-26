Секс-шоп и алкомаркет открыли в здании бывшего штаба обороны Севастополя

Секс-шоп и алкомаркет открыли в здании, где во время Великой Отечественной войны находился штаб обороны Севастополя. Коренная жительница города Маргарита Пронина поделилась с «360» своим негодованием: ее бабушка и дедушка — участники обороны Севастополя.

Фотографию ей скинула жительница улицы Большой Морской. Теперь на доме № 7 висит три таблички. Одна — мемориальная, поскольку в здании в 1941–1942 годах располагался комитет обороны Севастополя. Другую табличку вывесил магазин интимных товаров «Розовый кролик», а третью — алкомаркет.

Пронина сделала пост в Facebook. Так она напомнила, что это за историческое здание.

«И как жительнице Севастополя, для меня это тоже очень лично, потому что у меня бабушка и дедушка — участники обороны Севастополя. И я знаю, что здесь происходило, и считаю, что подобным заведениям в историческом центре города [не место]», — заявила Пронина.

Недавно улицу отреставрировали, поэтому эти вывески рядом с мемориальной доской неуместны, не сомневается она.

Под публикацией в соцсети появились отклики от горожан: «Кто-то за, кто-то сказал, что в этом ничего нет».

На заседании правительства 26 марта губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что секс-шопа там не будет, предприниматели найдут другую точку.

«Это единичный случай, но нам нужно предпринять все необходимые действия, чтобы архитектурный облик исторических зданий соответствовал духу и логике места, историческому содержанию», — слова политика приведены на сайте правительства Севастополя.

Развожаев поручил департаменту архитектуры подготовить на следующей неделе комплексное решение.

Законодательное собрание Севастополя разработает законопроект, чтобы в исторической части города подобные заведения не открывались в будущем.