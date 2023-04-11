Общество 11 апреля 2023, 15:17 Секс-работницы вышли на акцию протеста в Амстердаме

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Работницы интимной сферы услуг в Амстердаме протестуют против ребрендинга квартала Де Валлен Business, также известного как квартал красных фонарей. Об этом сообщили «Новые известия» со ссылкой на Business Insider.

Власти ввели комендантский час, повысили арендную плату и планируют перенести знаменитый квартал из центра города в другой район. Проект начали реализовывать, потому что посчитали пристанище рабынь любви небезопасным местом, привлекающим преступников, а также провоцирующим драки среди туристов.

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Такие решения вызвали протест со стороны сотрудниц квартала красных фонарей.

«Мы действительно не согласны с решениями, которые они предлагают, которые они навязывают. Они даже не ведут переговоров с организациями секс-работников», — заявила одна из участниц, Сабрина Санчес.

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