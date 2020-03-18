Секс-игрушки и презервативы. Чем еще запасаются россияне на период карантина?

Победы футбольной сборной России в 2008 году (бронза Евро) и выход в четвертьфинал чемпионата мира в 2018 вызвали серьезный всплеск рождаемости. Специалисты прогнозируют, что подобные демографические колебания может вызвать и карантин.

«Нетрудно посчитать процент вероятных беременностей, если на карантине окажется, например, 10 миллионов человек. О прибавлении населения России на 1–2 миллиона новорожденных говорить, конечно, не только преждевременно, но и ошибочно. Вероятное число новорожденных вообще будет в пределах погрешности, но 1–2 процента от всего количества новорожденных за 2019 год вполне можно ждать» — отметил социолог Роман Попов.

По его словам, чем дольше будет соблюдаться режим изоляции, тем больше шанс у человека выйти на работу уже в статусе будущего родителя.

Секс — самое очевидное и бюджетное занятие, которым могут занять себя люди в период карантина. Петербургские бизнесмены отмечают рост спроса на презервативы на 10-12% по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет.

«Российский рынок в плане результатов продаж всегда удивлял. К примеру, десять лет назад тоже наблюдался резкий рост продаж презервативов среднего ценового сегмента. Но тогда это было связано с некоторой нестабильностью и, если хотите, намерением максимально сэкономить на развлечениях, сосредоточить все усилия дома. Сейчас на фоне коронавирусной инфекции ситуация похожая, но условия другие — платежеспособность населения улучшилась, но большая часть публичных заведений будет закрыта на время», — рассказал маркетинг-аналитик компании QBC-Craft Марат Халитов.

По его словам, такая ситуация характерна не только для России, но и стран Европы и США.

Аптечные сети при этом особого всплеска противозачаточных средств и презервативов не заметили. Зато для владельцев магазинов для взрослых наступили тучные времена. Три предпринимателя из пяти отметили, что рост спроса на интимные игрушки заметен. По их мнению, потребители понимают, что чем больше придется сидеть дома, тем большие запасы им будут нужны.