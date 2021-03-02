Секретный свидетель появился в деле Сафронова

Адвокат Ивана Сафронова сообщил, что в деле появился секретный свидетель. По мнению стороны защиты, это плохой знак, потому что трудно проверить такие показания.

«Сегодня мы узнали, что в деле есть секретный свидетель, его псевдоним Ландер. В таких делах никаких секретных свидетелей быть не должно, чтобы защита могла проверить его показания. Секретный свидетель также был в деле Карины Цуркан, но мы знаем, что он говорил чушь. Это плохая практика», — сообщил РИА «Новости» адвокат Сафронова Иван Павлов.

Лефортовский суд Москвы во вторник продлил арест Сафронову до 7 мая. Бывший журналист, а ныне советник главы Роскосмоса, был задержан 7 июля 2020 года, вечером того же дня его поместили его под стражу.

ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве с одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года.

Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США, уверено следствие. Сафронов не признал себя виноватым.

Как заявляют в Роскосмосе, задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.

Президент Владимир Путин называл «чушью собачьей» предположения, что дело Сафронова связано с неким заговором против него и недоброжелателями из силовых структур.