Секретное средство разведчиков рекомендовали против похмелья

Врач-гомеопат посоветовал присмотреться к тиосульфату натрия тем, кто после праздничной вечеринки страдает от похмелья. По его словам, это средство используют разведчики.

«Могу посоветовать одно средство — это тиосульфат натрия. Это средство используют разведчики, чтобы не опьянеть. Он убирает действие алкоголя на организм, вернее, поглощает алкоголь. Советую всем запастись этим средством перед новогодними праздниками», — рассказал врач-гомеопат Михаил Лущик радио Sputnik.

Врач заметил, что тиосульфат натрия может помочь не дойти «до ручки» в течение праздничных дней. Лущик рассказал, что это средство используют при лечении алкоголизма, ведь длительное применение тиосульфата натрия может полностью отвратить человека от алкоголя. Только прибегать к такой практике следует исключительно под присмотром врача.

В то же время Лущик предупредил о побочных явлениях. Если переборщить с дозой, тиосульфат натрия вызовет диарею и тошноту.

Тем, кто боится использовать рискованные препараты, врач посоветовал не перебарщивать с алкоголем, а если такое все же случилось, пить побольше воды.