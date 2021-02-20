Российские мужчины стали проявлять интерес к работе секретаря и воспитателя

Мужчины России стали чаще откликаться на вакансии воспитателей, секретарей, фармацевтов. Этой работой в основном интересуются молодые люди 18–25 лет.

За период с января 2020 года по январь 2021-го число откликов от мужчин на вакансии воспитателей выросло на 176%, говорится в исследовании сервиса по поиску работы и сотрудников Worki. Об этом сообщил РБК. Количество откликов на должности секретаря выросло на 137%, а на вакансию «фармацевт» мужчины стали откликаться больше на 105%.

«На эти вакансии откликаются в основном молодые люди 18–25 лет с высшим образованием», — уточняется в сообщении.

Worki — это сервис для быстрого поиска работы и сотрудников на основе геолокации. Ориентирован на поиск линейного персонала.

Ситуация на российском рынке труда постепенно приходит в норму. Если в сентябре 2020 года в центрах занятости числились 3,7 миллиона граждан, то сейчас — 2,4 миллиона. Минтруд считает, что снизить безработицу в России помогут три фактора: отмена ковидных ограничений, восстановление спроса на рабочую силу и дополнительные правительственные меры.