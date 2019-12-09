Секретарем Общественной палаты России стала Лидия Михеева

Это первый случай, когда во главе Общественной палаты России встала женщина. Лидию Михееву выдвинул на пост руководителя совет старейшин и первый секретарь палаты Вячеслав Бочаров.

Он отметил, что Михеева самый достойный кандидат на эту должность, так как она разбирается во всех моментах законодательной деятельности.

Должность секретаря Общественной палаты освободилась после того, как бывший руководитель Валерий Фадеев возглавил Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.

Заместителями нового секретаря Общественной палаты стали заслуженный юрист России Владислав Гриб и главный кардиохирург Минздрава Лео Бокерия.

«Лидия Юрьевна — человек, с которым я работал не один созыв. Она работала в моем блоке, потом я в ее блоке. Хочу сказать, что очень комфортно с ней работать, без комплементарности», — заявил Владислав Гриб.

Лидии Михеевой 48 лет. Она доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России. Руководитель Исследовательского центра частного права имени Алексеева при президенте России. Также она возглавляет комиссию по экономическому законодательству и взаимодействию с предпринимательскими сообществами Ассоциации юристов России.