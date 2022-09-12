Транспортная безопасность Сибири выросла | 360°

Общество 12 сентября 2022, 16:46 Поделиться Telegram

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Viber Транспортная безопасность Сибири выросла Секретарь Совбеза Патрушев: транспортная безопасность Сибири выросла

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Транспортная безопасность в регионах Сибири выросла, но обеспечена пока еще не полностью, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Для устранения недостатков в этой сфере необходимо вовремя принимать меры, сообщил ТАСС.

Главы регионов, заметил Патрушев, должны подключиться и контролировать работу в данном направлении.

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В округе дополнительно утвердили уже почти 600 паспортов безопасности объектов транспортной инфраструктуры. Одновременно усилили контроль прохождения аттестации персоналом подразделений обеспечения транспортной безопасности, организовали работу по повышению их квалификации.

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Ространснадзор взаимодействует с антитеррористическими комиссиями, прокуратурой, ФСБ и МВД.

«Почти 90% выявленных Ространснадзором нарушений требований законодательства в области транспортной безопасности устранено», — сказал Патрушев на совещании по вопросам нацбезопасности в Северном федеральном округе в Кемерове.

Особое внимание уделяется обеспечению безопасности полетов. Во всех аэропортах выделены приаэродромные территории. С операторами сотовой связи заключены соглашения о передаче сигналов оповещения при угрозе ЧС.

Среди нерешенных задач секретарь Совбеза выделил незаконную эксплуатацию воздушных судов. Всего зафиксировано около 400 подобных нарушений. При этом более 70 организаций вели техобслуживание авиатехники без сертификата.

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