Общество 06 апреля 2023, 19:18 Секретарь СНБО Украины рассказал о «политическом убийстве» Зеленского Секретарь СНБО Данилов: мирное урегулирование станет «политическим убийством» Зеленского ru.freepik.com

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Попытки урегулирования ситуации в Донбассе могут стать «политическим убийством» украинского президента Владимира Зеленского. Такое предположение высказал Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов, сообщил RT.

Чиновника попросили оценить вероятность возвращения под контроль киевских властей Донецкой и Луганской Народных Республик с помощью дипломатии. В ответ Данилов заявил, что это невозможно даже в отдаленной перспективе.

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«Если кто-то хочет политического убийства нашего президента, он может это предложить», — сказал секретарь СНБО.

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал срочно возобновить переговоры по мирному урегулированию ситуации на Украине. Такое заявление он сделал после встречи в Пекине с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Китайский лидер подчеркнул, что необходимо руководствоваться принципами Устава ООН и обеспечивать интересы безопасности всех сторон конфликта.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Китай обладает эффективным и внушительным потенциалом по оказанию посреднических услуг, однако с Украиной ситуация остается сложной.