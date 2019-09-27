Секретарь СНБО Украины подал в отставку после 4 месяцев работы

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк подал в отставку. О причинах остается только гадать: сам чиновник мотивы своего решения не открывает, но зато попросил у подписчиков советов по трудоустройству.

Данилюк подтвердил, что он написал заявление об отставке. Сделал он это с высокопробным юмором: в соцсети выложил ссылку на материал украинского издания «Обозреватель», в числе первых сообщивших об увольнении госслужащего, и попросил совета у подписчиков по поводу своего дальнейшего трудоустройства. «Есть идеи о работе?» — подписал перепост Данилюк.

Вскоре после этой публикации вышло официальное подтверждение известия. Офис президента Украины распространил заявление, из которого следует, что прошение секретаря СНБО будет рассмотрено президентом Зеленским после возвращения главы государства из США, где украинский лидер принимал участие в работе Генеральной Ассамблеи ООН.

«Соответствующее заявление Александр Данилюк написал на имя президента Украины перед началом рабочего визита Владимира Зеленского в США с целью участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН», — указано в сообщении.

Американские сенаторы обсудили с главой СНБО военно-политическое сотрудничество Киева с США Подробнее

По поводу будущего назначения Данилюка эксперты разошлись во мнениях. Чаще всего звучит предположение, что его отправят в ссылку послом Украины — либо в США, либо в Великобританию. Учитывая, что у Данилюка и членов его семьи есть британские паспорта, Лондон выглядит более вероятным.

Секретарем СНБО Данилюк стал в мае 2019 года, сменив на этом посту Александра Турчинова, которого называют одним из поджигателей войны в Донбассе. Таким образом, на новом посту чиновник пробыл ровно четыре месяца.