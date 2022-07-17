Секрет розовых блинов няни Пушкина открыли на фестивале «Вкусы России»

В Москве проходит заключительный день гастрономического фестиваля «Вкусы России», на котором посетители смогли узнать о национальных проектах «Культура» и «Туризм».

В рамках проекта «Туризм» на фестивале представили меню национальных блюд, которые можно попробовать в путешествиях по разным регионам страны.

Источник фото: телеканал «360»

В Парке Горького на Пушкинской набережной в Москве сегодня готовят любимое блюдо главного русского поэта — розовые блины. Рецепт этот использовала няня Пушкина — Арина Родионовна. Блюдо для мастер-класса выбрали подписчики национальных проектов в соцсетях, где за неделю до события был размещен опрос.

Источник фото: телеканал «360»

«Уникальность этого блюда в том, что блины они не обычные, как мы привыкли, а розовые. Видимо, нашим подписчикам действительно захотелось таких ярких, летних, розовых блинов», — рассказала руководитель национального проекта «Культура» АНО «Национальные приоритеты» Ольга Чудакова.

Мастер-класс проходил прямо перед зрителями. Гостям раскрыли рецепт и секреты приготовления блинов. Такой цвет блины приобретают благодаря добавлению в тесто свеклы.

На фестивале также работала ярмарка, фуд-корт, мастер-классы и все это сопровождала живая музыка. Параллельно с приготовлением блинов, телеведущий Джон Уоррен рассказывал о новых национальных туристических маршрутах. О таких, например, как «Государева Дорога». За неделю по этому маршруту можно проехать четыре области.

Источник фото: телеканал «360»

Информацию обо всех маршрутах можно найти на Национальном туристическом портале России.

«Идея мастер-класса принадлежит волонтерам культуры. Это такое большое добровольческое движение именно в сфере культуры. Ребят уже больше 200 тысяч по всей России, и они развиваются благодаря национальному проекту «Культура», — добавила Ольга Чудакова.