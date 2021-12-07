Сейсмологи назвали самые сейсмически опасные регионы России

Сейсмологи в разговоре с Ura.ru назвали самые опасные для жизни регионы России. Это регионы, землетрясения в которых могут повторяться с периодичностью раз в 30 лет.

«Самые сейсмически опасные регионы страны — это Камчатка, Курилы, Сахалин, землетрясения там могут быть очень сильными, разрушительными. На востоке — это север Якутии, на западе — Прибайкалье и Забайкалье, Алтай, Саяны, а также Северный Кавказ, Крым», — рассказал директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.

Он рассказал, что точности прогнозов, которые на сегодняшний день могут делать сейсмологи, бывает недостаточно, чтобы успеть эвакуировать людей перед землетрясением.

Доцент Лаборатории сейсмологии МГУ Анна Люсина добавила, что мощность и частота землетрясений в указанных регионах зависит от особенностей горных пород.

«Катастрофические события могут повторяться раз в 30 лет, плюс-минус 10 лет, в зависимости от региона, от структуры горных пород. Если земная кора там достаточно хрупкая, то катастрофы не произойдет, потому что вся энергия будет сброшена при магнитуде 6-7. А вот если земная кора имеет более плотные горные породы, то землетрясение будет сильным, так как нужно будет преодолеть пределы прочности», — сказала эксперт.