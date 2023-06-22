Общество 22 июня 2023, 18:53 Сейсмолог Вольфман усомнился, что в Крыму случится повторное землетрясение

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Рано утром в четверг в Черном море недалеко от Крыма произошло землетрясение магнитудой 4,6, но вряд ли стоит ждать повторных толчков. Об этом РИА ФАН рассказал директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени В. И. Вернадского Юрий Вольфман.

По его мнению, пока нет никаких предпосылок к тому, что будут еще толчки. Однако на 100% исключить это не сможет никто.

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Насчет того может оно повториться или нет, вряд ли вам кто-то подскажет, но пока новых толчков не наблюдается. Землетрясения в Крыму, как правило, повторно не происходят», — отметил эксперт.

Он добавил, что очаг землетрясения, скорее всего, залегал на глубине около 30 километров.

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