Сейсмолог спрогнозировал землетрясения в Иркутске и Бурятии

Уточняется, что в Иркутске ощущалось землетрясение интенсивностью 4-6 баллов. Толчки ощущались в 5:32, однако спустя время вновь были зарегистрированы колебания.

«Там (в Бурятии — прим. ред.) проходит горный пояс, разделяющий сибирскую и монгольскую плиты, и по этой зоне происходят не очень сильные, но ощутимые землетрясения, так что толчки там были в прошлом и будут происходить в будущем с определенной периодичностью», — подчеркнул Гуляев.

До этого в Иркутске и Бурятии колебания силой 5-6 ощущались в середине декабря минувшего года. Эпицентр располагался в дельте реки Селенга.