Общество 21 февраля 2023, 12:10 Сейсмолог Шебалин перечислил наиболее сейсмоопасные регионы России

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Геофизик, директор института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин в разговоре с Lenta.ru перечислил наиболее сейсмоопасные регионы России.

По его словам, наибольшая вероятность землетрясений существует на Курилах, Камчатке и в Прибайкалье.

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«Там землетрясения происходят чаще, поэтому, скорее всего, в ближайшем будущем, если землетрясения произойдут, то где-нибудь там. На Кавказе еще может быть», — добавил сейсмолог.

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Шебалин напомнил, что в 1952 году землетрясение на севере Курил вызвало цунами. Тогда был разрушен город Северо-Курильск.