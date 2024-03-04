Общество 04 марта 2024, 13:16 Сейсмолог Шебалин не исключил возможности афтершоков после землетрясения вблизи Алма-Аты

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Землетрясение магнитудой 6,1 произошло вблизи Алма-Аты. Исключать возможности возникновения афтершоков полностью не стоит, сообщил директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики доктор физико-математических наук Петр Шебалин в беседе с RT.

По словам специалиста, если в течение суток повторных толчков не будет, то вероятность появления афтершоков практически нулевая. На данный момент их зарегистрировано не было.

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«Но нужно какое-то время подождать, чтобы можно было сказать, какая там ситуация с афтершоками», — отметил Шебалин.