Сейсмолог Кособоков: в двух регионах России будут сильные землетрясения в 2022 году

Сильные землетрясения ожидаются в 2022 году на Камчатке и на Курильских островах. Об этом Ura.ru рассказал главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Владимир Кособоков.

Он пояснил, что в этих регионах обычно фиксируется повышенная сейсмическая активность.

«Если говорить о сильных землетрясениях, то, безусловно, это Курилы, Камчатка. Поскольку там сильнейшие землетрясения в мире и происходят. Если говорить в принципе, то ничего более определенного сказать нельзя. По наблюдениям, которые происходят в настоящий момент, нельзя выделить какие-то регионы, какие-то прогнозы с более конкретными ожиданиями», — рассказал эксперт.