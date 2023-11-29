Общество 29 ноября 2023, 17:23 Сейсмолог Герюр предупредил о возможном землетрясении магнитудой 7,4 в Стамбуле

Читать 360tv в

В Стамбуле сохраняются высокие риски возникновения землетрясения магнитудой в 7,4. Об этом сообщил ведущий сейсмолог Турции Наджи Герюр сайту Cumhuriyet.

Высокая вероятность подземных толчков фиксируется в провинции Тунджели на востоке страны. Сейсмолог подчеркнул, что землетрясение наблюдается в разломе Йедису, который находится недалеко от провинции.

Реклама

Как сообщил сайт kp.ru, в феврале в Турции произошло землетрясение, которое стало самым мощным с 1939 года.