«Сейчас возбудили бы дело»: автор законопроекта о хамстве госслужащих осудил поступок чиновницы из Энгельса

Чиновница из Энгельса грубо высказалась по поводу помощи семьям с детьми. Ее отстранили от должности. Один из авторов законопроекта о хамстве госслужащих и глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн объяснил «360», что бы ждало чиновницу в случае принятия его закона.

Случившееся в Саратовской области вызвало у парламентария негодование. Он отметил, что на подобные факты «общество болезненно и остро реагирует». Чтобы таких ситуаций не было, Хинштейн вместе с вице-спикером Совета Федерации Андрем Турчаком и разработали соответствующий документ. Его рабочее название — «Хамство чиновников».

«[Случай] наглядно в этой ситуации иллюстрирует проблемы сегодняшнего законодательства и отсутствие регулирования. Сегодня максимальное наказание для этой чиновницы — увольнение. <…> О какой-либо ответственности иной, в том числе и денежной, речи не идет», — подчеркнул глава думского комитета.

Он напомнил, что текущая редакция статьи об оскорблениях в КоАП РФ устанавливает, что оно должно «обязательно сопрягаться с нецензурной лексикой» и быть в прямой оскорбительной форме. Касается оскорбление только конкретных лиц.

«Здесь нецензурной лексики нет, как и конкретных лиц, потому что речь идет о группе. Наш законопроект как раз эту проблему разрешает», — добавил Хинштейн.

В разработанном документе его авторы расширили «состав» оскорбления, прописали унижение достоинства группы лиц — как раз как в случае с чиновницей из Энгельса. Парламентарии отметили в проекте закона не только нецензурную, но и «иную унизительную и оскорбляющую общественную нравственность форму». Пост, который госслужащая опубликовала в соцсетях, как раз попадает под все указанные критерии.

«Если бы публикация появилась уже после принятия нашего закона, то сейчас возбудили бы дело об административном правонарушении. И конкретной чиновнице грозил бы штраф до 100 тысяч рублей и дисквалификация сроком на один год», — заключил Александр Хинштейн.

Грубое высказывание в Сети позволила себе исполняющая обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидия Бузовчук. В комментариях поста об оказании помощи семьям с детьми она заметила, что «раньше никогда денег за рождение детей не давали и жили как-то, не скулили».