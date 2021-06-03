«Сейчас ты должен быть всесторонне развитым». Ксения Шойгу рассказала о важности спорта для молодежи

Современной молодежи нужны быть всесторонне развитой, поэтому занятия спортом и учебой одинаково важны для подрастающего поколения. Об этом в интервью «360» на полях ПМЭФ рассказала президент Федерации триатлона России, руководитель проекта «Лига героев» Ксения Шойгу.

«Я никогда бы не делила молодежь на умных или красивых, на умных или сильных, спортивных или более образованных. Мне кажется, сейчас ты должен быть всесторонне развитым, даже если ты молод, или не очень молод, или только начинаешь свой карьерный путь», — сказала Шойгу.

Дети уже со школы занимаются спортом и готовятся к невероятному количеству экзаменов, отметила она. Но вместе с тем на спортивных мероприятиях всегда наблюдается больше количество молодых людей. По мнению Шойгу, это общий тренд, и молодежи нравится.

«Естественно, ты должен хорошо относиться к своему здоровью, уважать свой график, свой режим, свой внешний вид, свой облик и свои внутренние качества, так же, как и свободу и качества других людей, которые находятся рядом с тобой. Поэтому я бы вообще не разделяла ментальное здоровье, физическое здоровье и активность, потому что все это должно идти как-то в ногу. Если это в ногу не идет, то пока задуматься о том, может быть, пора что-то скорректировать, чтобы более гармонично чувствовать себя в этом мире», — сказала она.

Шойгу считает, что подтянутые люди более выносливые. Она убедилась в этом на собственном примере, когда начала больше заниматься спортом. По ее мнению, физкультура позволяет человеку развить чувствительность к себе и собственному характеру.

Руководитель проекта «Лига героев» считает, что в Московской области спортивная инфраструктура развита на очень высоком уровне.

«Очень внимательное отношение к реставрации старых активов и к поиску новых локаций, которые еще не развиты с точки зрения спортивной составляющей. Поэтому это огромная работа Московской области, и мне кажется, здесь надо поблагодарить администрацию и просто отдать ей должное, мой низкий поклон», — сказала Шойгу.

Каждый человек должен мотивировать себя сам, чтобы быть красивым и здоровым, считает она. Многие блогеры и лидеры общественных мнений при этом сегодня транслируют эти ценности, подчеркнула собеседница «360».