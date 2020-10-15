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    15 октября 2020, 22:16

    Онищенко: сегодня закрывать всю Россию никак нельзя

    Артур Блянихов

    Депутат Госдумы Геннадий Онищенко разъяснил ИА НСН, что нельзя закрывать торговые центры и кафе по всей стране.
    Онищенко: сегодня закрывать всю Россию никак нельзя

    «Сегодня закрывать всю Россию никак нельзя. <…> Мы знаем, как лечить вирус, знаем группы риска, и у нас есть теперь уже две вакцины. Именно поэтому мы не можем гробить экономику страны», — заметил парламентарий.

    По его мнению, заведения общепита должны строго соблюдать режим дезинфекции и отказать клиентам в проведении больших мероприятий. Кроме того, необходимо прививать своих сотрудников, в том числе от гриппа.

    «Нужно привить 80-90 миллионов россиян, а у нас только 30% привитого населения», — добавил собеседник информагентства.