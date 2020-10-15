Онищенко: сегодня закрывать всю Россию никак нельзя

«Сегодня закрывать всю Россию никак нельзя. <…> Мы знаем, как лечить вирус, знаем группы риска, и у нас есть теперь уже две вакцины. Именно поэтому мы не можем гробить экономику страны», — заметил парламентарий.

По его мнению, заведения общепита должны строго соблюдать режим дезинфекции и отказать клиентам в проведении больших мероприятий. Кроме того, необходимо прививать своих сотрудников, в том числе от гриппа.

«Нужно привить 80-90 миллионов россиян, а у нас только 30% привитого населения», — добавил собеседник информагентства.