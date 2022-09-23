Участие в референдуме по статусу ДНР в Зарайске примут 40 граждан республики | 360°

Общество 23 сентября 2022, 18:46 Поделиться Telegram

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Viber Участие в референдуме по статусу ДНР в Зарайске примут 40 граждан республики Участие в референдуме в Зарайске примут 40 граждан ДНР РИА «Новости»

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С 23 по 27 сентября в Зарайском городском округе проходит голосование в рамках референдума для граждан ЛНР, ДНР и освобожденных территорий Украины. Об этом рассказал зампредседателя Мособлдумы Никита Чаплин.

«Сегодня в Зарайске в рамках проведения референдума голосуют 40 граждан Донецкой Народной Республики. Городские власти обеспечивают безопасность и возможность для голосования всем гражданам ДНР», — отметил он.

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По его словам, округ начал помогать беженцам из Донбасса и с Украины еще в феврале. Для них на территории местного лагеря «Осетр» развернули пункт временного размещения.

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Основная часть беженцев, ранее прибывших в Зарайский городской округ, уже вернулась домой.

На территории Подмосковья работают 23 участка для участия в референдуме по статусу освобожденных территорий Украины. Их открыли в 11 городских округах.

Голосование на этих участках проведут 27 сентября. При этом с 23 по 26 сентября 2022 года состоится выездное голосование. Это позволит охватить практически все городские округа Подмосковья.

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