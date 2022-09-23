Участие в референдуме по статусу ДНР в Зарайске примут 40 граждан республики | 360°

Все новости

Деньги

23 сентября 2022, 20:21

Новый «Мир» на горизонте. Турция создаст платежную систему вне санкций Запада

Эксклюзив

23 сентября 2022, 20:11

«Все хотят жить по мирным небом». Жительница Мариуполя ждет изменений к лучшему после референдума

Реклама

Мир

23 сентября 2022, 20:10

РФ обвинила США в дестабилизирующей программе модернизации ядерного потенциала

Интересное

23 сентября 2022, 20:04

Детский сад и школу возведут в районе Аэропорт Москвы

Деньги

23 сентября 2022, 20:02

В России появится универсальное пособие. Как оно будет работать

Здоровье

23 сентября 2022, 20:01

Быстрая ходьба предотвратит развитие рака и деменции

Криминал

23 сентября 2022, 19:57

Петербуржец получил штраф за сдачу прав с камерой в пуговице

Происшествия

23 сентября 2022, 19:57

Кирпичный склад загорелся в Петербурге

Здоровье

23 сентября 2022, 19:57

Многоразовые линзы увеличивают риск инфекции в глазах

Общество

23 сентября 2022, 18:46

Участие в референдуме по статусу ДНР в Зарайске примут 40 граждан республики

Участие в референдуме в Зарайске примут 40 граждан ДНР

Читать 360tv в

С 23 по 27 сентября в Зарайском городском округе проходит голосование в рамках референдума для граждан ЛНР, ДНР и освобожденных территорий Украины. Об этом рассказал зампредседателя Мособлдумы Никита Чаплин.

«Сегодня в Зарайске в рамках проведения референдума голосуют 40 граждан Донецкой Народной Республики. Городские власти обеспечивают безопасность и возможность для голосования всем гражданам ДНР», — отметил он.

Реклама

По его словам, округ начал помогать беженцам из Донбасса и с Украины еще в феврале. Для них на территории местного лагеря «Осетр» развернули пункт временного размещения.

Реклама

Основная часть беженцев, ранее прибывших в Зарайский городской округ, уже вернулась домой.

На территории Подмосковья работают 23 участка для участия в референдуме по статусу освобожденных территорий Украины. Их открыли в 11 городских округах.

Голосование на этих участках проведут 27 сентября. При этом с 23 по 26 сентября 2022 года состоится выездное голосование. Это позволит охватить практически все городские округа Подмосковья.

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама