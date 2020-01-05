Сегодня — мышка, завтра — латекс. Артем Дзюба удивил своими образами на Новый год
«У нас каждый что-то происходит: мы играем в футбол, хоккей, в бассейне играем в волейбол. Завтра планируем сыграть в хоккей, на команды разделились. Будем смотреть финал молодежного чемпионата мира по хоккею, болеть за наших», — рассказал «360» один из участников загородного отдыха Тарас Кияшко.
Пока что Дзюбы заметили в латексном костюме, свой образ он подписал так: «Концерт группы Blue». В соцсетях сейчас высказываются самые разные версии о том, что значит голубой в данном контексте.
«Для присутствующих женщин просто станцевали танец в обтягивающих пижамах», — объяснил «360» Кияшко.
Пока что это самая мощная фотография из Instagram Дзюбы, но есть и снимки с вечеринок других тематик.
«Были костюмы грудных детишек: соски, манишки, чепчики. Вчера Артем одевался в большого дракона. Каждый день что-то происходит», — добавил Кияшко.
В Новый год Артем Дзюба выложил видеопоздравление своим подписчикам.
«Хотел бы — первый раз это делаю — всех поздравить с Новым годом. Глубоко убежден, что Новый год — это праздник для близких друзей, для семьи, для тех людей, кто собрался вместе, любит друг друга, уважает и ценит. Хочу пожелать, чтобы рядом с вами были близкие, дорогие вам люди. Веселитесь, отмечайте, здоровья, счастья, чтобы детишки радовали, веселились, смеялись», — сказал Дзюба.
Кстати, сам Новый год нападающий «Зенита» и футбольной сборной России встретил в костюме символа 2020 года.