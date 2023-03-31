Общество 31 марта 2023, 11:00 Segezha Group избавилась от европейских активов Глава Segezha Group Шамолин сообщил о продаже европейских активов компании Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Читать 360tv в

Segezha Group продала собственные активы в Европе из-за невозможности поддерживать их работу. Об этом сообщил руководитель компании Михаил Шамолин, написал ТАСС.

«Эта транзакция проведена, они проданы. Проданы просто потому, что их деятельность невозможно было поддерживать физически», — сказал он.

Реклама

Шамолин объяснил, что из-за санкций отправлять бумагу на производства в Европе стало невозможно. При этом Segezha Group не имела возможности покупать этот материал на европейском рынке из-за отказа поставщиков поставлять его. Клиенты, в свою очередь, не хотели приобретать продукцию компании из-за того, что российская компания владеет активами.

Глава Segezha Group пообещал позже раскрыть детали сделки. Он уточнил, что активы удалось продать по рыночной цене. Компания имела контроль над предприятиями по производству бумажной упаковки в Италии, Германии, Чехии, Дании, Нидерландах, Турции, Румынии.