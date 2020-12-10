Седьмого ребенка родила внучка Высоцкого

По данным издания, дети Аркадия Высоцкого от первого брака переехали в Штаты в 90-х годах. Сын Владимир работает и путешествует. Семьи у него пока нет. А его сестра Наталья вышла за ортодоксального еврея Шломо Теплицки и приняла иудаизм. За годы брака у супругов появилось семеро детей. Последний родился не так давно, несколько месяцев назад.