Седьмого ребенка родила внучка Высоцкого
Внучка Владимира Высоцкого Наталья (дочь старшего сына поэта Аркадия) недавно родила седьмого ребенка. Об этом сообщила «Экспресс газета».
По данным издания, дети Аркадия Высоцкого от первого брака переехали в Штаты в 90-х годах. Сын Владимир работает и путешествует. Семьи у него пока нет. А его сестра Наталья вышла за ортодоксального еврея Шломо Теплицки и приняла иудаизм. За годы брака у супругов появилось семеро детей. Последний родился не так давно, несколько месяцев назад.