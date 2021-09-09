Тело девушки достали из-под завалов дома в Ногинске, где произошел взрыв газа. Всего, по словам МЧС, на данный момент известно о семи погибших.

«Извлечено тело седьмого погибшего», — сказали «Интерфаксу» в МЧС.

ТАСС уточнил, что погибшая — девушка. Ее достали в 13:13. Источник агентства уточнил, что под завалами больше нет людей.

Взрыв произошел в девятиэтажном доме Ногинска утром 8 сентября. Взрывная волна разрушила 24 квартиры, перекрытия между этажами, а часть стены здания рухнула. Взрыв был такой силы, что окна вылетели в соседних домах.

Ранее сообщалось о шести погибших: мужчина, женщина, девушка девочка-подросток и 10-летний мальчик. Еще 20 человек пострадали, шесть из них находятся в больнице.

По факту случившегося открыто уголовное дело. Власти выплатят единовременные компенсации пострадавшим — 30 тысяч на каждого члена семьи и по 50 тысяч тем, кто живет один. Также им покроют расходы на ремонт автомобилей, которые тоже пострадали из-за взрыва.

Людям на время ремонта дома предоставят жилье. Часть из них разместили на туристической базе «Боровое».