Сечина переназначили главой «Роснефти» еще на пять лет
Решение принято 21 мая на собрании совета директоров ОАО «НК „Роснефть“», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на компанию. Отсчет нахождения Сечина в должности начнется 24 мая.
Директивы о назначении Игоря Сечина главой «Роснефти» ранее утвердили в российском правительстве. Информацию об этом опубликовал сайт кабмина.
Сечин руководит компанией с мая 2012 года, несколько лет возглавлял совет директоров «Роснефти». Первый контракт с ним заключили на три года, а 24 мая 2015-го продлили на пять лет.
«Роснефть» является самой крупной нефтяной компанией в РФ. В 2019 году объем ее добычи составил 285,5 миллиона тонн углеводородов в нефтяном эквиваленте. Сумма чистой прибыли достигла 708 миллиардов рублей.
В середине мая Сечин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать компанию на государственном уровне. Помощь «Роснефти» потребовалась на фоне пандемии коронавируса.