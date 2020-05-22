Сечина переназначили главой «Роснефти» еще на пять лет

Игорь Сечин останется руководить «Роснефтью». Совет директоров утвердил его назначение главным исполнительным директором компании сроком на пять лет.

Решение принято 21 мая на собрании совета директоров ОАО «НК „Роснефть“», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на компанию. Отсчет нахождения Сечина в должности начнется 24 мая.

Директивы о назначении Игоря Сечина главой «Роснефти» ранее утвердили в российском правительстве. Информацию об этом опубликовал сайт кабмина.

Сечин руководит компанией с мая 2012 года, несколько лет возглавлял совет директоров «Роснефти». Первый контракт с ним заключили на три года, а 24 мая 2015-го продлили на пять лет.

«Роснефть» является самой крупной нефтяной компанией в РФ. В 2019 году объем ее добычи составил 285,5 миллиона тонн углеводородов в нефтяном эквиваленте. Сумма чистой прибыли достигла 708 миллиардов рублей.

В середине мая Сечин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать компанию на государственном уровне. Помощь «Роснефти» потребовалась на фоне пандемии коронавируса.