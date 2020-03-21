Сечин предрек рост цен на нефть до $60 за баррель

Глава «Роснефти» Игорь Сечин предрек повышение цен на нефть до 60 долларов за баррель уже к концу текущего года. Он подчеркнул, что нефтяной рынок сейчас переживает кризис из-за распространения коронавируса, а также политических и санкционных факторов.

«Например, фактор влияния политических циклов есть? Есть. Выборы в США, например. В Саудовской Аравии возможная смена руководства, надо просто это учитывать», — отметил он в эфире телеканала «Россия 24».

«Еще фактор, на который я бы обратил внимание — это санкционный фактор. Причем, этот фактор влияет и на членов ОПЕК в том числе. Это Иран, Венесуэла. Ну, естественно, на Россию тоже ряд ограничений наложен», — сказал Сечин.

Особо от отметил вспышку пандемии, которая изолировала целые регионы и создала излишек нефти на рынке. При этом он указал, что положительная динамика видна на лицо в Китае, где уменьшается число зараженных, и высказал уверенность, что «рынок откорректируется».

Цены на нефть сегодня снова пошли на снижение до 27 долларов за баррель на фоне отсутствия договоренностей по добыче между странами ОПЕК+.