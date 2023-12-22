Общество 22 декабря 2023, 14:33 Сеченовский университет продолжит вносить вклад в укрепление научно-технологического суверенитета России

Читать 360tv в

Первый Московский государственный медуниверситет имени Сеченова продолжит вносить вклад в укрепление научно-технологического суверенитета России путем новых исследований. Об этом сообщил ректор вуза Петр Глыбочко в беседе с «Известиями».

По его словам, уже сейчас в созданном на базе университета научно-технологическом парке биомедицины формируются новые лекарственные препараты, биопродукты и медизделия. Такие ресурсы дают вузу возможность активно участвовать в исследовательских проектах.

Реклама

Глыбочко выразил уверенность, что научный коллектив университета в состоянии справиться с задачами государственной важности и успешно их решить.