Большинство россиян посчитали себя счастливыми

Большинство россиян считают себя в той или иной мере счастливыми людьми. О таком ощущении сказали 80% участников опроса. При этом более трети жителей выразили в своем состоянии полную уверенность.

Исследование проводили специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Они выяснили, что счастливыми себя считают 80% жителей страны. Полную уверенность в ощущении счастья выразили 36% респондентов, сообщил ТАСС.

Наличие семьи и ее благополучие оказалось основной причиной для счастья. Об этом сказали 26% опрошенных. Еще одним фактором стали здоровье и жизнь как собственные, так и близких людей (25%). Еще 21% участников исследования назвали причиной для счастья детей, а 17% вспомнили про хорошую работу. Об общей удовлетворенности жизнью заявили 12% россиян.

«Традиционно главными аргументами за то, чтобы считать себя счастливыми, у россиян звучат так: есть семья, здоровье и дети. Для несчастливых же наиболее частые причины такого ощущения связаны с плохой ситуацией в стране в целом, нехваткой материальных средств и низкими доходами», — пояснил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Больше счастливых людей в своем окружении, чем несчастных замечают 31% респондентов. Считают, что таковых поровну 45% людей. Несчастливыми окружающих назвали 16% участников опроса. При этом индекс счастья снизился на два пункта по сравнению с ноябрем 2020 года. Он составил 64 пункта.

Опрос приурочили к Международному дню счастья. Праздник каждый год отмечается 20 марта. Исследование проводили 13 марта среди 1,6 тысячи россиян.