СК завел дело после сообщений о прооперировавшей себя блокаднице

Жительница Выборга самостоятельно сделала себе операцию, не дождавшись помощи медиков. По этому факту следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«В Ленинградской области по сообщению СМИ возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, 90-летней пенсионерке», — сообщила пресс-служба СУ СКР по области.

В ведомстве добавили, что перед возбуждением дела правоохранители провели доследственную проверку. Причиной стали сообщения об операции, которую блокаднице пришлось выполнить самостоятельно. Пенсионерку с онкологическим заболеванием не хотели госпитализировать и не оказали ей медицинскую помощь.

«По уголовному делу продолжается выполнение необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Изъята медицинская документация. Назначен комплекс судебных экспертиз», — уточнили в пресс-службе.

Ранее проверку организовала прокуратура Ленинградской области. Сама пенсионерка сейчас находится в больнице, куда ее отвезли из-за общественного резонанса.