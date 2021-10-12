«Ъ»: Производители молока заявили о росте себестоимости производства

Рост себестоимости производства молока почти на 30% с 2020 года из-за увеличения издержек, которое не было компенсировано повышением отпускных цен, привело к падению доходности в отрасли. Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») обратился к Минпромторгу и к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) с просьбой учитывать этот фактор при анализе цен.

Данные о росте себестоимости молочной продукции заместителю главы Минпромторга Виктору Евтухову и руководителю ФАС Максиму Шаскольскому направил генеральный директор «Союзмолока» Артем Белов, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на копию обращения. Оно призвано помочь доказать регуляторам обоснованность повышения стоимости молочных продуктов.

В среднесрочной перспективе динамика цен на молочную продукцию может быть обусловлена отложенным влиянием увеличения расходов, и растущей стоимостью импорта, на который приходится порядка 16% рынка, предупредили в «Союзмолоке». Белов обратился к руководству Минпромторга и ФАС с просьбой принять во внимание эти факторы при анализе ценообразования на рынке продуктов питания.

В ФАС изданию заявили, что пока не получили обращение. В Минпромторге — что письмо рассматривается.

Индекс продовольствия за 12 месяцев увеличился в мире на 27%. Рост цен оказался рекордным за последние 40 лет. Цены на разные товары связаны между собой. Ведь растет стоимость не только овощей, фруктов и молока, но и на кормов и удобрений. В итоге все это запускает спираль роста, отметил основатель и гендиректор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков.