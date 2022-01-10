Себестоимость жилья в России может упасть на 15% благодаря послаблениям для девелоперов

Девелоперам решили упростить процесс получения кредитов на строительство. Для этого в России разработают специальный электронный сервис. В перспективе послабления должны снизить себестоимость жилья на 15%.

Специальный электронный сервис для девелоперов создаст комиссия по проектному финансированию общественного совета при Минстрое, сообщила газета «Известия».

«Универсальная форма заявки для получения проектного финансирования будет разработана для подачи сразу в несколько банков», — уточнил председатель комиссии Рифат Гарипов.

Как заявили в общественном совете при Минстрое, созданные технологии пройдут апробацию и обкатку в регионах страны. Нововведения позволят застройщикам уменьшить трудозатраты и сроки вывода недвижимости на рынок. В конечном итоге это может положительно повлиять на стоимость жилья, так как застройщики будут экономить до 10–15% бюджета.

«Сложнее всего застройщикам обосновать выбранную финансовую модель и убедить банк выдать необходимые средства. Унифицированная форма подачи документов, возможно, позволит устранить эту проблему», — пояснил руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

Он добавил, что появление электронного сервиса повысит конкуренцию среди банков. Финансовые организации могут начать вводить бонусные программы и снижать ставки.