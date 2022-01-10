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    10 января 2022, 03:30

    Себестоимость жилья в России может упасть на 15% благодаря послаблениям для девелоперов

    «Известия»: российским девелоперам решили упростить получение кредитов

    Дарья Бунякова

    Девелоперам решили упростить процесс получения кредитов на строительство. Для этого в России разработают специальный электронный сервис. В перспективе послабления должны снизить себестоимость жилья на 15%.

    Себестоимость жилья в России может упасть на 15% благодаря послаблениям для девелоперов

    Специальный электронный сервис для девелоперов создаст комиссия по проектному финансированию общественного совета при Минстрое, сообщила газета «Известия».

    «Универсальная форма заявки для получения проектного финансирования будет разработана для подачи сразу в несколько банков», — уточнил председатель комиссии Рифат Гарипов.

    Как заявили в общественном совете при Минстрое, созданные технологии пройдут апробацию и обкатку в регионах страны. Нововведения позволят застройщикам уменьшить трудозатраты и сроки вывода недвижимости на рынок. В конечном итоге это может положительно повлиять на стоимость жилья, так как застройщики будут экономить до 10–15% бюджета.

    «Сложнее всего застройщикам обосновать выбранную финансовую модель и убедить банк выдать необходимые средства. Унифицированная форма подачи документов, возможно, позволит устранить эту проблему», — пояснил руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

    Он добавил, что появление электронного сервиса повысит конкуренцию среди банков. Финансовые организации могут начать вводить бонусные программы и снижать ставки.