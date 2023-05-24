Общество 24 мая 2023, 13:07 Сеанс одновременной игры в шахматы с использованием нейросети пройдет на ПМЭФ Чемпион мира Карякин и шахматист Раджабов сыграют на ПМЭФ с использованием нейросети РИА «Новости»

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Чемпион мира по быстрым шахматам и блицу Сергей Карякин и обладатель Кубка мира Теймур Раджабов из Азербайджана 15 июня сыграют против 12 участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Помогать в игре им будет недавно созданная российская программа Mendeleev Chess. Ее назвали в честь выдающегося российского химика, который любил играть в шахматы.

Инициатором разработки программы под эгидой компании «Иннопрактика» стали Карякин и Раджабов. Цель проекта заключается в том, чтобы подчеркнуть развитие отечественных разработок и помочь им в развитии, отметил чемпион мира по быстрым шахматам.

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«Подготовка к турнирам невозможна без сильных шахматных движков. 90% моих тренировок — это разбор позиций и рассмотрение оптимальных следующих шагов. На фоне уже имеющихся программ российский IT-продукт выделяется наличием искусственного интеллекта», — добавил Карякин.

Согласно правилам одновременной игры, Mendeleev Chess будет подсказывать любителям каждый второй ход. Встреча с Карякиным и Раджабовым пройдет в павильоне, посвященном 100-летию Министерства спорта, на площадке Форума в КВЦ «Экспофорум».

Кроме того, во время ПМЭФ-2023 в шахматы сыграют также бизнесмены, политики и общественные деятели. Их турнир пройдет 13 июня в частном клубе «Профессор Фрейд».

В этом году Кубок Росконгресса на призы Спортивной федерации шахмат Санкт-Петербурга впервые пройдет в двух зачетах. Свои силы в интеллектуальной игре попробуют как любители, так и участники с международным рейтингом.