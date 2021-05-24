Сдвоенную мутацию коронавируса в «Векторе» назвали нормальным процессом

Мутация всех вирусов, в том числе и SARS-CoV-2, — это нормальный процесс. Вакцины подбирают по принципу формирования антител, которые ударяют в общее для вирусов уязвимое место. Об этом «360» рассказал руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов.

«Вирус мутирует, и это нормальный процесс для любого вируса, не только для SARS-Cov-2. А вакцины подбираются таким образом, чтобы воспитать у человека антитела, которые могут ударить в общее для всех вирусов уязвимое место — независимо от вида штамма — и сделать вирус неэффективным», — объяснил ученый.

По словам ученого, создание вакцин, которые формируют антитела к уязвимому участку всех генетических вариантов вирусов, это большая работа молекулярных биологов.

Ранее директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин на ежегодной конференции по инфекционным болезням заявил, что в Москве, Подмосковье и Центральном федеральном округе выявили сдвоенную мутацию коронавируса.

С декабря прошлого года в России идет масштабная вакцинация, которая закончится к сентябрю. Специалисты уверены, что к тому времени в стране сформируется коллективный иммунитет. Ранее стало известно, что российские ученые сейчас создают вакцину двойного действия, которая защитит от ковида и гриппа. Клинические испытания препарата могут начаться осенью.