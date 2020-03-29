Сдувают пыль с российских паспортов. Захарова посмеялась над бегущими на родину богатыми эмигрантами
Захарова рассказала, что ей звонят самые разные люди со всего мира. Некоторые из них — очень богатые. Они просят разрешения отправить за своими детьми личные самолеты, чтобы вернуть их в Россию. Одна такая пара обратилась к Захаровой, потому что решили забрать своего сына из Лондона. На вопрос о том, почему они хотят вывести его из «оплота цивилизации», родители заявили, что ни о какой цивилизации речи уже нет.
«Какая цивилизация! В Англии нам обнулили медицинские страховки! Никаких обязательств. Тест стоит 450 фунтов. Только в Россию, только в Россию!» — процитировала их слова Захарова.
Официальный представитель МИД заявила, что таких людей «оболванивали много лет» за их же деньги.
Вы оболванивались и платили золотом за тлен, за иллюзию, вместо того чтобы поддерживать свою страну и свой народ, которые титаническими усилиями, терпением и любовью восстанавливали государство после распада СССР и коллапса 90-хМария Захарова.
Она отметила, что, несмотря на деньги, которые они вложили в эти страны, на имущество, которое они там приобрели, и на бизнес, который они открыли, им просто указали на дверь. При этом напомнили, что в таком поступке нет ничего личного, только бизнес.
Сейчас же те россияне, которые когда-то бросили свою страну, трясут пыльными паспортами с гражданством и рвутся домой. Но если они действительно являются гражданами, им стоит начать с основ и проявить уважение к стране и ее народу.