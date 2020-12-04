Попова рассказала, что способно сдержать коронавирус

Остановить распространение коронавируса удастся только когда все люди будут соблюдать «несложные меры защиты и профилактики». Об этом заявила глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач Анна Попова.

В интервью «России 1» она отметила, что нынешняя ситуация с COVID-19 остается напряженной. Чаще всего заражаются люди трудоспособного возраста. С работы они несут инфекцию в семьи.

Попова добавила, что вирус «ведет себя по-хозяйски», поскольку является сезонным для осени и зимы. Главный санитарный врач считает, что пандемия «немножечко» захватит и весну 2021 года.

«И вот удастся остановить распространение ровно тогда, когда мы все будем соблюдать несложные меры защиты и профилактики», — заявила Попова.

Она привела статистику, согласно которой более 90% пассажиров внутригородского общественного транспорта носят маски. Но «определенную проблему еще пока составляет транспорт пригородный».

На утро 3 декабря в России выявили рекордный прирост новых больных — более 28 тысяч. По этому показателю лидирует Москва (7750 положительных тестов за сутки), Санкт-Петербург (3692) и Московская область (1193).