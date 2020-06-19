«Сделать Россию одной из передовых стран». Общество охраны природы нашло уникальную поправку к Конституции

В Конституции должны быть закреплены достижения, который страна сделала в социальной обеспеченности граждан. При этом нельзя забывать и о защите животных и природы, заявил «360» председатель Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухаммедов.

«Предыдущий текст Конституции был написан впопыхах. В кризисные годы она была переходной, сейчас ситуация более-менее стабилизировалась. Возникло понимание, как работают все демократические институты. Плюс в нулевые годы были достигнуты определенные успехи в социальной обеспеченности граждан, и мы считаем, что все эти факторы необходимо закрепить», — рассказал он «360».

Председатель считает — это поможет избежать ситуации, когда текущие соцзащищенности будут зависеть от бюджета.

«Конституция должна исполняться однозначно, и соответственно она фиксирует уровень защищенности граждан», — отметил Расулмухаммедов.

За животных и экологическое образование

Он пояснил, что природоохранное общество также внесло свои поправки. В частности, они хотят закрепить экологическое образование в учебных заведениях.

Председатель подчеркнул, что в 90-е годы было потеряно все, что связано с экологическим образованием и просвещением. Сейчас люди являются заложниками непонимания, как они влияют на природу. В новом тексте Конституции, поправки обязывают правительство заниматься экологическим образованием.

Восстановить системное образование, внести изменения в школьную программу, вернуть природоведение. Чтобы дети также вовлекались в процессы — посадка деревьев, сбор макулатуры и так далее. Если это закладывать с малых лет, то люди гораздо лучше относятся к природе Элмурод Расулмухаммедов.

Помимо этого внесены поправки по поводу ответственного обращения с животными.

«Внесение такой поправки делает Россию одной из передовых стран. Мало у кого внесены (в Конституцию — прим. ред.) животные», — отметил председатель.

По его мнению, необходимо наделить природные объекты и животных правами, чтобы они были защищены, как человек. Это развивает гуманизацию к природе.