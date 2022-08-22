«Сделать придется много». Названы условия появления морского курорта в Дагестане

В Ростуризме заявили о планах построить в Дагестане морской курорт. Это перспективный проект, но для его воплощения придется проделать много работы, рассказал «360» эксперт в сфере развития туризма в России, гид Арсений Аредов.

«Туризм в Дагестане вырос за последние три года в разы, даже в десятки раз. Но эта идея потребует и устройства сервиса, и строительства нового либо ремонта старого аэропорта, появления новых терминалов. Много нужно сделать, чтоб эта задумка была реализована», — считает специалист.

Он отметил, что внутренний туризм активно развивается в сфере того, что зарубежные курорты сильно подорожали, логистика усложнилась. Даже популярная у россиян Турция стала в два-три раза дороже. На этом фоне развиваются разные направления внутреннего туризма (экотуризм, гастротуризм, глэмпинг-туризм), но дефицит морских курортов есть, подтвердил Аредов.

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По его словам, разговор о развитии курортного отдыха в Дагестане шел давно, но соответствующая инфраструктура на Каспийском море развита не так хорошо, как, к примеру, на побережье Краснодарского края.

«Нужно много вложений и сил, чтобы облагородить и море, и побережье и родить у людей в головах мысль, что в Дагестане можно отдыхать на море», — заметил эксперт.

Новые направления

Арсений Аредов констатировал, что на курорты Краснодарского края сейчас попасть «почти невозможно»: гостиницы забиты на 100%, билеты на поезда давно разобраны, добраться можно только на автомобиле. Да и цены на отдых выросли. Поэтому в последнее время люди все чаще выбирают новые направления, которые раньше считались дорогостоящими. Это Алтай, Камчатка, Байкал, Хабаровский край, Урал, Башкирия, Карелия. Путешествия туда обойдутся сейчас примерно в ту же сумму, что и в Сочи.

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Третий год подряд популярностью пользуются Карелия, Камчатка, Алтай. Среди новых направлений этого года — Приморье.

«Там, кстати, тоже можно купаться. И билеты не очень дорогие, дешевле, чем в прошлом году. Во Владивосток, например, — 20–24 тысячи туда-обратно», — добавил Аредов.

Для путешествий выходного дня россияне стали чаще выбирать Калининград, Казань, Питер. Гид предупредил, что море в Калининграде хоть и чистое, но не особенно теплое.

«Хотя если в Дагестане хотят развивать морской курорт, то почему бы в Калининграде его не сделать?» — рассудил Арсений Аредов.