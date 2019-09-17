Сделать «Наше Подмосковье» лучше. Почти 9 тысяч человек представили свои проекты

В Подмосковье продолжается конкурс на соискание премии «Наше Подмосковье». Уже 8713 тысяч соискателей представили свои проекты в округах. 17 сентября стартовали дополнительные дни презентаций в Доме правительства Московской области.

«Всего в муниципалитетах проекты представили 8 713 соискателей. Сегодня (17 сентября — прим. ред.), 18, 19 и 20 сентября те, кто не успел презентовать свой проект, могут сделать это в рамках дополнительных дней презентаций в Доме правительства Московской области», — отметила министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

Она уточнила, что 21 сентября начнется третий этап реализации Премии. Он продлится до 31 октября. В него входит рассмотрение проектов Советом по присуждению премий и анализ проектов профильными экспертами.

Презентации проектов проходят для того, чтобы проверить правдивость предоставленной информации. Представить свою работу должен каждый соискатель.

В день презентации при себе нужно иметь паспорт или его копию, документ подтверждающий регистрацию по месту жительства или по месту пребывания в Подмосковье.

Евгений Князев, председатель Совета по присуждению ежегодных премий «Наше Подмосковье», рассказал о принципе, который важен для жюри при оценивании проектов в этом году.

«Мы выделяем несколько критериев оценки проектов: социальная значимость, реализация предлагаемой идеи, если она уже существует, практическое применение, уникальность и охват аудитории. Учитывается и количество человек в группе. Это такие абсолютные критерии, по которым мы ставим галочки», — объяснил Евгений Князев.

Ежегодную премию «Наше Подмосковье» учредили в 2013 году. Инициатором стал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Главная цель премии — поддержка социальных инициатив жителей региона. Она присуждается за реализованные или находящиеся в стадии реализации социальные проекты, направленные на развитие области.

Принять участие в конкурсе на соискание премий могут совершеннолетние граждане РФ, имеющие постоянную или временную регистрацию на территории Московской области, реализующие или уже реализовавшие социально значимый проект на территории Подмосковья.

За шесть лет проведения конкурса на соискание ежегодных премий более 230 000 жителей Подмосковья приняли в нем участие, 11 778 заявителей получили денежные премии в размере до 500 000 рублей.

Призовой фонд ежегодной премии составил 180 000 000 рублей. В 2019 году победителям вручат одну тысячу премий по 180 000 рублей.