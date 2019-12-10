Сделать бриллианты из праха. Похоронщик рассказал о самых необычных заказах клиентов
Предприниматель, собственник холдинга «Ритуал» Олег Шелягов рассказал «Царьграду» о самых необычных заказах, с которыми к нему обращались клиенты.
«Есть желание заказчика, когда заказчик себе может позволить что-то сверх, скажем так, сверхобычное, наверное. То есть что-то вроде отправить прах в космос или сделать бриллианты из праха», — поделился бизнесмен.
По его словам, был случай, когда к ним обратились с просьбой сжечь кого-то в лесу, согласно старым славянским традициям. Похоронное бюро отказалось, после чего люди больше не появились. Шелягов предположил, что кто-то другой согласился выполнить этот заказ.