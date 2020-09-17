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    17 сентября 2020, 03:44

    Оформление онлайн-ипотеки в России предложили сделать бессрочным

    Александра Каширина

    В России предложили сделать бессрочным дистанционное заключение ипотечных сделок. Этот вопрос уже обсуждают правительстве, сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу вице-премьера Марата Хуснуллина.
    Оформление онлайн-ипотеки в России предложили сделать бессрочным

    С инициативой выступила общественная организация «Деловая Россия», предложив изменения в «антиотмывочный» закон (115-ФЗ), регулирующий порядок идентификации клиентов банков, в том числе удаленной.

    На данный момент банки имеют возможность открывать счета и вклады без личного присутствия клиентов. Эта возможность была введена во время ограничительных мер из-за пандемии. Предполагается, она будет действовать до 30 сентября.

    В организации отметили, что запрет дистанционного заключения ипотечных сделок будет тормозить цифровизацию и развитие строительной отрасли. Среди предложенных изменений было разрешение открывать счета физлицам по видеосвязи — через учетную запись в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

    Банки поддержали предложение, но отметили, что послабление в онлайн-идентификации увеличивает риск мошенничества.

    Новости SMI.FM