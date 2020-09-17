Оформление онлайн-ипотеки в России предложили сделать бессрочным

С инициативой выступила общественная организация «Деловая Россия», предложив изменения в «антиотмывочный» закон (115-ФЗ), регулирующий порядок идентификации клиентов банков, в том числе удаленной.

На данный момент банки имеют возможность открывать счета и вклады без личного присутствия клиентов. Эта возможность была введена во время ограничительных мер из-за пандемии. Предполагается, она будет действовать до 30 сентября.

В организации отметили, что запрет дистанционного заключения ипотечных сделок будет тормозить цифровизацию и развитие строительной отрасли. Среди предложенных изменений было разрешение открывать счета физлицам по видеосвязи — через учетную запись в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Банки поддержали предложение, но отметили, что послабление в онлайн-идентификации увеличивает риск мошенничества.