Сделано «до первого дождя». Жильцы опубликовали видео последствий капремонта в Красноярске

Для жителей многоквартирного дома в Красноярске капитальный ремонт кровли не прошел без последствий. Дождь проходит прямо сквозь крышу в квартиры на последнем этаже. Видеозапись, на которой можно увидеть затопление квартиры и подъезда опубликовали в социальных сетях.

В комментариях к опубликованной записи указывается, что инцидент произошел в доме № 164 по проспекту Красноярский рабочий. На кадрах видно, как с потолка в квартире и подъезде стекает вода.

По данным портала krsk.sibnovosti.ru, 26 мая на город обрушился вильный ветер и грозовой ливень. Из-за непогоды затопленными оказались несколько улиц. Сейчас там работают коммунальщики.

По информации портала, осадки продолжатся всю предстоящую ночь. Кроме того, шквалистый ветер и дождь ожидаются и в среду, 27 мая, следует из прогноза Среднесибирского УГМС.

Накануне сильнейший ураган прошел по Свердловской области. Он не только снес множество деревьев, но и убил трех человек. Порывы ветра в регионе достигали 28 метров в секунду.