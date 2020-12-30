Экономист рассказал, что сделало россиян устойчивыми к кризисам

«Еще с 2015 года в наших людях начала проявляться тенденция осознанного и рационального потребления. Наши граждане стали гораздо меньше спонтанно тратить и гораздо больше планировать расходы своего бюджета», — отметил он.

На бытовом уровне, по словам экономиста, также к людям пришла осознанность. Например, большее количество людей, выходя из комнаты, выключает свет. Селянин считает, что это приближает россиян к Европе, где граждане, прикручивают кран батареи отопления в дни, когда на улицах не холодно.

Экономист считает, что бытовая и финансовая сознательность стали ключевым фактором в формировании способности у россиян переносить не только экономические кризисы, но и эпидемиологические. Он отметил, что легче в следующем году жителям России не станет, но они готовы к этим трудностям.