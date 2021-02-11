Психолог Марианна Абравитова обсудила с РИА ФАН сообщение о том, что киностудия Lucasfilm расторгла соглашение с актрисой Джиной Карано, сыгравшей в сериале «Мандалорец».

Отмечается, что киностудия разорвала контракт с Карано после того, как артистка на своей странице в Instagram написала, что сегодня быть республиканцем в США равносильно тому, чтобы быть евреем в нацистской Германии.

«С помощью таких демонстративных расправ жизнь общества формируется так, как это нужно в первую очередь людям, которые выстраивают политическое, экономическое, социальное пространство», — заметила Абравитова.

По ее мнению, сегодняшний мир крайне авторитарен и политизирован. Люди стали больше бояться быть оштрафованными, наказанными, испытывать притеснения со стороны не только властей, но и общества.

«Звезду „Мандалорца“ Джину Карано сделали козлом отпущения. После таких инцидентов все больше людей будет тщательно обдумывать, а стоит ли вообще озвучивать свое мнение, позицию по некоторым вопросам или же молча зарабатывать деньги», — подытожила собеседница информагентства.