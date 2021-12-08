«Сделал цепочку из зубов»: жители Волгоградской области пожаловались на перепутавшего покойников патологоанатома
Жители Волгоградской области пожаловались на перепутавшего покойников патологоанатома
Жители нескольких сел Волгоградской области пожаловались на работу местного патологоанатома. Они заявили, что мужчина не только по-хамски себя ведет, но и перепутал тела покойных.
Как рассказала Вера Назаренко, ее отец умер в ноябре. Тело покойного забрали в морг, но оттуда привезли совсем другого человека.
«Привезли нам тело. У меня сестра выходит, смотрит и говорит: „Это не папа“. Я тоже смотрю — даже не похож. У папы брови как у Брежнева, а у этого тоненькие совсем. Мы ходим вокруг гроба и не поймем. Сестра открывает ему рот. У папы были свои зубы, несколько штук, а у этого совсем нет», — сказала женщина V1.ru.
В итоге Назаренко сама поехала в морг к патологоанатому Сергею Губину. Специалиста на месте не оказалось, поэтому женщине пришлось выяснять все по телефону. По ее словам, Губин настаивал на том, что Назаренко отдали тело ее отца и никаких ошибок не было.
«Я говорю: „Хорошо, а зубы вы куда дели?“ Он берет цепочку на своей шее и говорит: „Я из зубов вашего отца сделал цепочку“. В итоге мы к участковому обратились, только благодаря ему смогли папу получить», — поделилась женщина.
Теперь в ситуации предстоит разобраться Комитету здравоохранения Волгоградской области. Там уже организовали проведение внутренней проверки. При этом в комитете допустили, что техническую ошибку в маршрутном листе могли допустить сотрудники ритуальной службы.