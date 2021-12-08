«Сделал цепочку из зубов»: жители Волгоградской области пожаловались на перепутавшего покойников патологоанатома

Жители нескольких сел Волгоградской области пожаловались на работу местного патологоанатома. Они заявили, что мужчина не только по-хамски себя ведет, но и перепутал тела покойных.

Как рассказала Вера Назаренко, ее отец умер в ноябре. Тело покойного забрали в морг, но оттуда привезли совсем другого человека.

«Привезли нам тело. У меня сестра выходит, смотрит и говорит: „Это не папа“. Я тоже смотрю — даже не похож. У папы брови как у Брежнева, а у этого тоненькие совсем. Мы ходим вокруг гроба и не поймем. Сестра открывает ему рот. У папы были свои зубы, несколько штук, а у этого совсем нет», — сказала женщина V1.ru.

В итоге Назаренко сама поехала в морг к патологоанатому Сергею Губину. Специалиста на месте не оказалось, поэтому женщине пришлось выяснять все по телефону. По ее словам, Губин настаивал на том, что Назаренко отдали тело ее отца и никаких ошибок не было.

«Я говорю: „Хорошо, а зубы вы куда дели?“ Он берет цепочку на своей шее и говорит: „Я из зубов вашего отца сделал цепочку“. В итоге мы к участковому обратились, только благодаря ему смогли папу получить», — поделилась женщина.

Теперь в ситуации предстоит разобраться Комитету здравоохранения Волгоградской области. Там уже организовали проведение внутренней проверки. При этом в комитете допустили, что техническую ошибку в маршрутном листе могли допустить сотрудники ритуальной службы.