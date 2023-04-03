Общество 03 апреля 2023, 07:59 «Сделал многое для будущей победы в СВО». Матвиенко — о погибшем военкоре Татарском Спикер Совфеда Матвиенко: погибший военкор Татарский формировал народное понимание СВО Владлен Татарский / «ВКонтакте»

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Военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин), погибший в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, формировал народное понимание специальной военной операции. Такое мнение в своем Telegram-канале высказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Политик отметила, что военкор был в ополчении и защищал Донбасс, собирал помощь для российских бойцов. Она добавила, что Татарский много сделал для будущей победы России в спецоперации.

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«Я читала его сообщения. Владлен писал правду, писал просто, ярко. Потому и стал мишенью для наших врагов, которые боятся силы нашего духа, нашей народной воли», — написала Матвиенко.

Она выразила соболезнования близким погибшего военкора, а также пострадавшим при взрыве.

Взрыв в «Стрит-баре» на Университетской набережной Санкт-Петербурга произошел 2 апреля. 30 человек получили ранения разной степени тяжести. Среди погибших — военкор Владлен Татарский. В квартире подозреваемой во взрыве ночью прошли обыски, а ее сестру задержали.