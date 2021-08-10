Новые пешеходные переходы сделают в Ижевске

Три новых пешеходных перехода появятся в Ижевске. Такое решение приняли власти столицы Удмуртии. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на сайт города.

Новые пешеходные переходы появятся на участке дороги от строения № 49А до дома № 51 по улице Сабурова, через улицу Областную на пересечении с улицей Огнеупорной, а также через улицу Зои Космодемьянской на участке от дома № 11 до дома № 21. Городские службы нанесут разметку, установят дорожные знаки и обустроят подходы к новым переходам.