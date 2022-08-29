СДЭК подтвердил утечку данных клиентов

Компания СДЭК подтвердила утечку баз данных клиентов CDEK.Shopping и «СДЭК.Маркет» в Сеть. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу CDEK.Shopping.

В компании заверили, что паспортные данные и данные банковских карт клиентов не были опубликованы.

«Мы изучаем базу данных, выложенных в Сеть, и уже выясняем обстоятельства случившегося. Данные в базе похожи на базу клиентов CDEK.Shopping и „СДЭК.Маркет“. Уже известно, что в базу не попали номера документов, удостоверяющих личность, и данные банковских карт клиентов. Мы делаем все, чтобы предотвратить распространение утечки», — заявили представители компании.

Специалисты компании проводят проверку.

Информация об утечке данных ранее появилась в соцсетях. Это уже не первая утечка данных клиентов СДЭК. Например, в июле в открытый доступ попала конфиденциальная информация около 25 миллионов клиентов компании.