«Сдавливал, пока из носа не пошла кровь»: мать «придушенного» сочинским учителем мальчика рассказала о конфликте

Видео с сочинским учителем стало достоянием общественности — на кадрах он придушил ученика. Евгения Юматова, мать пострадавшего ребенка, рассказала «360», что происходило в классе и как себя чувствует ее сын.

По словам женщины, уроку математики предшествовал урок русского языка, который школьники сорвали. «На семерых детей в классе была написана докладная учителем русского языка», — рассказала родительница, добавив что педагога довели до слез.

Юматова пояснила, что потом позвонила учительнице, спросила насчет своего сына — выделился ли он как-то «особо» при срыве урока. На это учительница сказала: «Орал практически весь класс, ваш сын разговаривал». «Тем не менее, на него была написана докладная», — отметила мать, добавив, что преподавательница «выделить ее сына не смогла».

Далее Юматова рассказала, что у класса был урок по математике, учитель этого предмета был классным руководителем детей. «Не разобравшись, услышав о том, что была написана докладная, что учитель был доведен до слез, он начал кричать на детей», — указала мать, объяснив, что это была перемена перед его уроком, которая перешла потом в урок с криками и рукоприкладством.

«Он (сын Юматовой — ред.) сидел за свей партой. Учитель подошел сзади и сказал: „мы сейчас с тобой, Матвей, будем обниматься“», — указала родительница.

После он двумя руками сдавил ему голову. Сдавливал до того [момента], пока из носа пошла кровь. В этот момент мой сын попытался вырваться Евгения Юматова

По словам Юматовой, сын пытался ногой опереться на парту, как-то оттолкнуться, после чего математик его отпустил. Она также рассказала, что раньше родители были очень довольны учителем. Раньше он вел себя корректно и спокойно, но в последние месяцы что-то поменялось. Она упомянула другой случай, когда учитель сдавил ее сына в «объятиях».

Юматова также отметила, что все происходящее снимал одноклассник ее сына. «Увидев, что этот мальчик снимает, учитель забрал у него телефон, начал копаться в этом телефоне, удалять там что-то в „галерее“. Ребенок подбежал со словами: „отдайте мне мой телефон“ и начал вырывать его из рук учителя. Он локтем со всей дури заехал ему в висок», — рассказала Юматова, добавив, что у мальчика остался синяк.

Когда второй пострадавший мальчик получил телефон и начал звонить матери, математик снова отобрал мобильный и сбросил вызов. Обо всем родители школьников узнали уже после уроков от своих детей. Из школы им никто не звонил.

Юматова при этом подчеркнула, что ее 12-летний сын «не ангел», он также сейчас переживает переходный возраст. Ее не раз вызывали в школу из-за плохого поведения Матвея, он также в последнее время «скатился» по оценкам. «Со мной учитель не связывался ни по поводу оценок, ни по поводу этой ситуации, которая произошла 19 числа», — отметила Юматова.

Мать пострадавшего ребенка недовольна тем, что докладная была написана на семь учеников, а «отыгрались» в итоге на ее сыне. «Разбирайтесь тогда уже со всеми. Почему только мой ребенок должен страдать?» — спросила родительница.

Так как мальчик после удушения плохо себя чувствовал, его отвезли в больницу, где сделали рентген. Как сказала Юматова, врач при ней допустил наличие перелома носа, с ним согласились и другие врачи. Однако диагноз еще должен был подтвердить детский травматолог, который принимает только два раза в неделю.

Получилось, что у родителей ребенка не было на руках заключения.

Когда я пришла на следующий день забрать описание и снимки рентгена, то увидела, что описании написано, что перелома нет. Когда рентгенолог услышала нашу фамилию, чтобы выдать мне снимки, она на меня посмотрела и сказала: «А, это тот мальчик которому якобы сдавили лицо?» Евгения Юматова

Мать возмутилась тем, что врачи с недоверием отнеслись к тому, как мальчик получил травму. По ее словам, рентгенолог сказала, что пишет то, что видит, и вела себя при этом агрессивно.

«Нос припухший, побаливает только когда прикасаешься», — описала Юматова состояние сына, добавив, что планирует посетить лора. Больница ее предупредила, что передаст полученные сведения о травме в больницу, с чем женщина согласилась.

По ее словам, вчера ее с сыном вызвали в полицию, где они дали все показания. После этого началась проверка, на время которой математика отстранили от занятий.

Ранее «360» сообщили, что учителя отстранили от работы. Ведется служебное расследование. Педагог встретился с родителями мальчика и извинился.